Торговая площадка AliExpress начала отменять заказы из Украины

Глобальная виртуальная торговая площадка AliExpress начала массово отменять заказы украинцев. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на онлайн-сообщества местных мастеров, желающим приобрести товары приходит уведомление об отмене покупки.

В сообщениях компании говорится, что заказы закрыты, а вопрос о возврате оплаты находится в статусе «на рассмотрении».

Официальным комментарием площадки по данной ситуации агентство не располагает.

Ранее представитель AliExpress пообещал, что компания сохранит возможность оплачивать товары для российских клиентов. По его словам, введение ограничительных санкций со стороны США и Евросоюза не повлияет на работу маркетплейса. Он добавил, что платежи для локальных пользователей компании осуществляются в обычном режиме, без каких-либо ограничений.