В AliExpress рассказали о возможности россиян оплачивать товары

AliExpress сохранит возможность оплачивать товары для российских клиентов, введение ограничительных санкций со стороны США и Евросоюза не повлияют на работу маркетплейса. Об этом РБК рассказал представитель компании.

По его словам, все платежи для локальных пользователей компании осуществляются в обычном режиме, без каких-либо ограничений. Вывод средств для российских продавцов не будет ограничен и происходит «стабильно и в любое удобное для них время». В компании ожидают, что «такая ситуация сохранится и в дальнейшем» для пользователей маркетплейса, в том числе в отношении трансграничных покупок.

Представитель компании уточнил, что независимо от того, у российского или иностранного продавца пользователь из России покупает товар, любые платежи проходят через «AliExpress Россия» без ограничений.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Позже Минфин США сообщил, что вводит ограничения против российских банков, в том числе «Открытия», «Новикомбанка» и Совкомбанка. Центробанк России заявил, что вместе с правительством будет оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств, все операции банков в рублях и предоставление услуг клиентам будут осуществляться в обычном режиме.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.