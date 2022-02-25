Центробанк пообещал поддержку попавшим под санкции российским банкам

Центробанк (ЦБ) России пообещал, что вместе с правительством будет оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как указали в ЦБ, все операции банков в рублях и предоставление услуг клиентам будут осуществляться в обычном режиме. «Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета», — подчеркивается в сообщении.

Банк России также заявил о готовности задействовать дополнительные меры для обеспечения устойчивости и непрерывной работы кредитных организаций, в частности, оказать им поддержку средствами в рублях и иностранной валюте.