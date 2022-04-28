Банки в России попросили ЦБ отложить ввод новых банкнот

Ассоциации банков России попросила ЦБ отложить ввод новых банкнот из-за санкций

Российские банки обратились к Центробанку с просьбой отложить ввод новых банкнот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) на имя зампреда ЦБ Михаила Алексеева.

Как отмечается в документе, подобное обращение обусловлено проблемами с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования. В частности, из-за введенных Западом санкций против России, некоторые зарубежные поставщики банкоматов, такие как Diebold Nixdorf и NCR, прекратили предоставлять свои услуги на территории страны. Доля данного оборудования в парке банкоматов составляет больше 60 процентов.

Авторы письма также добавили, что свыше половины счетно-сортировальных машин, которые используются в России, произведены в Германии и Японии. Кроме того, используемая для обработки банкнот кассовая техника полностью является импортной.

Ранее глава Гознака Аркадий Трачук раскрыл подробности о новой купюре в 100 рублей. По его словам, рисунки будут сконцентрированы вокруг объектов, находящихся в Центральном федеральном округе. «Там будут изображения Москвы, однако планируются и новинки», — добавил он и призвал дождаться объявления Банка России.