Восьмилетняя россиянка съела шоколадку и умерла

Под Новосибирском восьмилетняя девочка умерла после съеденной шоколадки

В деревне Таганай в Новосибирской области восьмилетняя девочка умерла предположительно после того, как съела шоколадку. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Мама погибшей российской второклассницы рассказала, что шоколадку накануне смерти девочки принес ее отец. Утром ребенку стало плохо: температура поднялась до 39,5 градуса, заболела голова и горло — мать обработала его медицинским спреем. Родители предположили, что у школьницы ангина, и оставили ее дома.

Когда мать спустя время зашла проведать девочку, то увидела, что ребенок начал задыхаться. «[Девочка] встала на коленочки, изо рта у нее пошла пена. Я быстро вызвала скорую, позвонила местному фельдшеру — она живет недалеко», — рассказала женщина.

К моменту прибытия медика девочка была уже мертва. Экспертиза определит, стала ли шоколадка причиной смерти ребенка — результаты будут готовы через месяц, отмечает издание.

В сентябре 2021 года в Москве пенсионерка и ее внучка умерли, отравившись арбузом. После употребления ягоды у 15-летней девочки, ее матери и бабушки началась рвота. Их госпитализировали, но пенсионерку и школьницу спасти не удалось.