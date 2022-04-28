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Восьмилетняя россиянка съела шоколадку и умерла

Под Новосибирском восьмилетняя девочка умерла после съеденной шоколадки

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В деревне Таганай в Новосибирской области восьмилетняя девочка умерла предположительно после того, как съела шоколадку. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Мама погибшей российской второклассницы рассказала, что шоколадку накануне смерти девочки принес ее отец. Утром ребенку стало плохо: температура поднялась до 39,5 градуса, заболела голова и горло — мать обработала его медицинским спреем. Родители предположили, что у школьницы ангина, и оставили ее дома.

Когда мать спустя время зашла проведать девочку, то увидела, что ребенок начал задыхаться. «[Девочка] встала на коленочки, изо рта у нее пошла пена. Я быстро вызвала скорую, позвонила местному фельдшеру — она живет недалеко», — рассказала женщина.

К моменту прибытия медика девочка была уже мертва. Экспертиза определит, стала ли шоколадка причиной смерти ребенка — результаты будут готовы через месяц, отмечает издание.

В сентябре 2021 года в Москве пенсионерка и ее внучка умерли, отравившись арбузом. После употребления ягоды у 15-летней девочки, ее матери и бабушки началась рвота. Их госпитализировали, но пенсионерку и школьницу спасти не удалось.

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Константин Лысяков
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