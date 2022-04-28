В России предложили ввести контроль за людьми с нарушениями психики

Омбудсмен Волынец предложила утвердить перечень потенциально опасных заболеваний

В России предложили внести изменения в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» для контроля за людьми с нарушениями психики, которые могут быть потенциально опасны для окружающих. С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает Russia Today.

Она пояснила, что в настоящее время в России в обязательном порядке предусмотрено регулярное наблюдение только за теми больными, которые ранее вели себя агрессивно. При этом детский омбудсмен обратила внимание на существование ряда заболеваний, которые в развитии могут быть потенциально опасными для окружающих. В связи с этим Волынец выразила мнение, что такие пациенты нуждаются в контроле в целях сохранения жизни и здоровья граждан.

По ее словам, необходимо утвердить перечень потенциально опасных для окружающих заболеваний, при наличии которых будет введен контроль за такими пациентами. Волынец также предложила применять розыск и принудительный привод в медучреждение в случае, если больной не явился на очередной назначенный лечащим врачом контрольный прием.

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