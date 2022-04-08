В Госдуме предложили пожизненно следить за педофилами с помощью браслетов с GPS

В Госдуму внесли законопроект о пожизненном надзоре за педофилами с помощью GPS-браслетов

В Госдуму внесли законопроект о пожизненном надзоре за педофилами с помощью электронных браслетов, оснащенных системами GPS или ГЛОНАСС. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Внести изменения в закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» предложили депутаты КПРФ и ЛДПР. Они обращают внимание на то, что преступления на сексуальной почве в отношении детей все чаще совершают подростки. К моменту освобождения из мест своего заключения преступники будут в активном половозрелом возрасте и могут повторно подвергнуть насилию несовершеннолетних.

«Кроме того, к несовершеннолетним преступникам не может быть применено пожизненное лишение свободы как вид наказания. Это значит, что даже совершенное таким лицом преступление при отягчающих обстоятельствах, в том числе в отношении двух и более лиц, будет ограничено шестью годами лишения свободы для осужденных в 14 и 15 лет и десятью годами для осужденных в 16 и 17 лет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Из этого следует, что осужденный, например, в 17 лет подросток выйдет на свободу к 27 годам.

Депутаты считают, что подобная мера усилит профилактику сексуальных преступлений в отношении детей. Предполагается, что такой браслет на теле мужчины сможет предупредить женщин с детьми о возможной опасности при выборе пары. Кроме того, полиция сможет быстрее раскрывать уже совершенные преступления.

С предложением о пожизненном надзоре за отбывшими свой срок педофилами также выступала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее мнению, дополнительно нужно исключить возможность условно-досрочного освобождения (УДО) для таких преступников.

Ранее детский омбудсмен Ирина Волынец предложила вернуть смертную казнь для педофилов, убивших ребенка. Она обратила внимание, что преступления против детей все чаще совершаются «с особой жестокостью».

Дискуссия о снятии моратория на смертную казнь вновь возникла после выхода России из Совета Европы. В частности, возвращение высшей меры наказания допустил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.