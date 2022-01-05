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В Госдуме предложили пожизненно следить за педофилами

Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила исключить возможность УДО для педофилов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный административный надзор за лицами, которые признаны виновными в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Слова Кузнецовой приводит пресс-служба партии «Единая Россия».

Помимо этого, Кузнецова предложила исключить возможность условно-досрочного освобождения (УДО) для таких лиц. Она напомнила, что закон об ужесточении наказания для педофилов прошел первое чтение в Госдуме накануне нового года. Кузнецова также отметила, что важно проследить причины роста подобных преступлений почти вдвое за 10 лет.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента собирается принять закон о пожизненном заключении для педофилов уже в январе.

Володин отметил, что многие убеждены, что пожизненного заключения недостаточно. Озвучивались предложения отправлять виновных отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях, например на рудниках. Он подчеркнул, что этот вопрос стоит проработать с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

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Варвара Кошечкина
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