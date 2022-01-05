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Спикер Госдумы пообещал пожизненное наказание педофилам

Спикер Госдумы Володин: закон о пожизненном заключении педофилов надо принять в январе

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента собирается принять закон о пожизненном заключении для педофилов уже в январе. Такое обещание он дал в своем Telegram-канале.

«Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество», — написал он.

Володин отметил, что многие убеждены, что пожизненного заключения недостаточно. Озвучивались предложения отправлять виновных отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях, например на рудниках. Он подчеркнул, что этот вопрос стоит проработать с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

Так спикер Госдумы отреагировал на убийство пятилетней девочки в Костроме. По данным следствия, 4 января 2022 года ребенка похитили во время прогулки двое мужчин и унесли в неизвестном направлении. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий.

Подозреваемые в убийстве уже задержаны. Они признались в совершении преступления, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом. Его 24-летний сообщник был осужден за кражу денег с банковского счета.

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Варвара Кошечкина
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