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Задержанный за убийство пятилетней россиянки оказался педофилом-рецидивистом

«112»: задержанный за убийство 5-летней девочки в Костроме оказался педофилом-рецидивистом

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Задержанный за убийство пятилетней девочки в Костроме оказался педофилом-рецидивистом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Речь идет о 44-летнем Денисе Герасимове, который ранее привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию. Его 24-летний сообщник Вадим Беляков был осужден за кражу денег с банковского счета.

По данным канала, сначала россияне изнасиловали девочку, а после нанесли множественные ножевые ранения. Тело они спрятали в спортивную сумку. Комнату в общежитии, где был найден убитый ребенок, задержанные арендовали.

Ранее сообщалось, что похищение позже убитой девочки попало на видео. На кадрах видно, как подозреваемые идут по дороге. Один из них несет ребенка на руках, другой движется рядом с ним.

Подозреваемые признались в совершении преступления. В их отношении возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), его расследование продолжается.

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Марина Совина
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