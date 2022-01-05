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Похищение пятилетней девочки перед убийством в Костроме попало на видео

«112» опубликовал видео похищения пятилетней девочки, убитой двумя мужчинами в Костроме

Похищение пятилетней девочки двумя мужчинами, позже признавшимися в ее убийстве, в Костроме попало на видео. Его опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как подозреваемые идут по дороге. Один из них несет ребенка на руках, другой движется рядом с ним.

По данным канала, в момент похищения девочка играла около Дома культуры, где работала ее мама. Двое неизвестных подошли к ребенку, взяли на руки и унесли в неизвестном направлении.

О преступлении сообщалось ранее. Тело девочки обнаружили в одном из общежитий города. Как сообщает Baza, вечером к зданию пришли местные жители, чтобы узнать, где находятся подозреваемые. В отношении похитителей возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), его расследование продолжается.

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Марина Совина
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