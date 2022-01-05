Раскрыты подробности убийства пятилетней девочки в Костроме

Один из задержанных за убийство пятилетней девочки в Костроме оказался педофилом-рецидивистом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Речь идет о 44-летнем Денисе Герасимове, который ранее привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию. Его 24-летний подельник Вадим Беляков также был судим, но за кражу денег с банковского счета.

Убили и спрятали в сумку

4 января 5-летняя девочка вышла гулять на улице Северной Правды в Костроме. По данным канала «112», в момент похищения она играла около Дома культуры, где работала ее мама. Спустя некоторое время двое неизвестных подошли к ребенку, взяли на руки и унесли в неизвестном направлении.

Позднее «112» опубликовал кадры, на которых видно, как подозреваемые идут по дороге. Один из них несет ребенка на руках, другой движется рядом с ним.

Канал указывает, что сначала россияне изнасиловали девочку в местном общежитии, а после нанесли множественные ножевые ранения. Тело они спрятали в спортивную сумку. Комнату в общежитии, где был найден убитый ребенок, задержанные арендовали.

Подозреваемые уже признались в совершении преступления. В их отношении возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), его расследование продолжается.

Следователи СУ СК России по Костромской области и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка Следственный комитет России

Реакция местных жителей

Поиски пропавшего ребенка оперативно велись сотрудниками полиции, криминалистами СУ СК России по Костромской области, а также добровольцами отряда «Лиза Алерт». Об этом сообщается на сайте СКР.

Когда тело девочки обнаружили в одном из общежитий Костромы, местные жители, которые активно участвовали в поисках ребенка, потребовали выдать им подозреваемых в ее убийстве. Перед зданием, где проходили следственные действия, собралась толпа, сообщает Baza.

Убийство в Вологде

Осенью стало известно о похищении и убийстве российской школьницы в другом регионе. 16 октября жительница Вологды встретила на улице незнакомую 9-летнюю девочку, заманила к себе в квартиру и там жестоко убила. Обвиняемую задержали в Карелии и доставили на допрос.

На допросе 40-летняя Ульяна Ланская призналась в преступлении, заявив, что убила ребенка «на почве возникших неприязненных отношений». Ей назначено проведение судебной психиатрической экспертизы для установления степени вменяемости на момент совершения убийства.

Во время поиска убийцы в Следственном комитете (СК) возбудили сразу два уголовных дела — по факту халатности сотрудников органов системы профилактики и по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности») против матери девочки, которая не уделяла внимания ребенку. Женщина сообщила о пропаже дочери лишь на следующий день.

Громкое дело в Тюмени

19 августа Следственный комитет России (СКР) сообщил об обнаружении тела пропавшей в Тюмени восьмилетней девочки. Она была изнасилована и задушена, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Настя Муравьева пропала без вести 30 июня. В течение долгого времени волонтеры и жители города разыскивали восьмилетнюю школьницу. Ее тело нашли возле озера в 2,5 километра от дома. В скором времени правоохранители смогли выйти на подозреваемого — им оказался Виталий Бережной. Полицейские вычислили убийцу благодаря коробке из-под бытовой техники, которая и стала главной уликой в деле.

Во время церемонии прощания мать девочки заявила, что хотела бы расправиться с Бережным, изнасиловавшим и удушившим ее дочь. Кроме того, она добавила, что смогла бы «уничтожить убийцу», если бы ей дали нож. «Я бы его зарезала», — призналась женщина.

На траурную церемонию прощания с ребенком пришли более 200 человек, в числе которых были родственники, волонтеры, искавшие убитую, и жители города.