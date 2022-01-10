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Российские заключенные пообещали расправу убившим девочку педофилам

Заключенный пообещал отомстить педофилам за гибель пятилетней девочки в Костроме
Начало событий в новости Раскрыты подробности убийства пятилетней девочки в Костроме

В соцсетях распространили видео, на котором российский заключенный от лица других сидельцев пообещал устроить расправу двум педофилам, убившим и изнасиловавшим пятилетнюю девочку в Костроме. Запись в понедельник, 10 января, публикует Telegram-канал SHOT.

Мужчина заявил, что в какой бы лагерь ни попали убийцы, им будет «больно и печально». Он сказал, что «ни одна мразь не останется в живых», а также выразил соболезнования в связи с гибелью «маленького ангелочка».

По данным следствия, преступление было совершено 4 января на улице Северной Правды в Костроме. В момент похищения пятилетняя девочка играла около Дома культуры, где работала ее мать. Спустя некоторое время двое неизвестных подошли к ребенку, взяли на руки и унесли в неизвестном направлении. Сначала они изнасиловали девочку в местном общежитии, а после нанесли множественные ножевые ранения. Тело они спрятали в спортивную сумку. Комнату в общежитии, где был найден убитый ребенок, мужчины арендовали.

Позже полицейские задержали 44-летнего Дениса Герасимова, который ранее привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию, и его 24-летнего подельника Вадима Белякова, который также был судим, но за кражу денег с банковского счета. Они признались в совершении преступления. В их отношении возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Расследование продолжается, злоумышленники сейчас находятся в СИЗО в одиночных камерах.

Елизавета Новикова
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