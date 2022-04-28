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Компания Coty решила приостановить деятельность в России

Косметическая компания Coty заявила, что приостановит деятельность в России

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Французско-американская косметическая компания Coty решила приостановить деятельность в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Reuters.

По данным компании, в 2021 финансовом году на российский рынок пришлось около 3 процентов продаж. В сумме они составили 4,63 миллиарда долларов. В Coty заявили, что решение уйти из России не повлияет на доходы в 2022 финансовом году.

Компания Cotyвладеет такими косметическими брендами, как Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu и Tiffany & Co, а также Max Factor и Rimmel.

Марина Совина
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