Procter&Gamble допустила полный уход из России

Procter&Gamble предупредила о возможном прекращении бизнеса в России из-за санкций Запада

Компания Procter&Gamble (P&G), владеющая брендами Always, Gillette, Pampers, Tide, Oral-B и другими, заявила о риске полного ухода из России, передает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В P&G предупредили о возможном прекращении бизнеса в России из-за санкций Запада, введенных против страны, ограничений на финансовые институты, трудностей в логистике и денежно-кредитного контроля. Представители организации отметили, что существует «высокий уровень неопределенности относительно того, как будет развиваться спецоперация России на Украине, какова будет ее продолжительность и ее окончательное разрешение».

По данным Reuters, у P&G порядка 2,5 тысячи сотрудников. Еще около 500 работают на Украине, где у компании размещены два завода. P&G допустила, что их могут уничтожить. До начала спецоперации P&G получала от 1,5 до 2 процентов чистых продаж и глобальной прибыли от бизнеса в двух странах.

8 марта Procter & Gamble частично приостановила деятельность в России. Компания решила оставить в стране только «продукты базовой гигиены». При этом в организации не уточнили, какие именно бренды покинут Россию.