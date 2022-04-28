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Москвичи начали продавать квартиры с крупными скидками

В апреле 2022-го каждый пятый продавец «вторички» в Москве соглашался на крупную скидку

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Спрос на вторичное жилье в Москве в апреле 2022-го серьезно ослаб — в том числе из-за возросших ставок по ипотеке, говорится в аналитических материалах агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости», предоставленных «Ленте.ру». В сложившихся условиях продавцы все чаще идут на торг с покупателями.

Как отмечают специалисты, собственники квартир при общении с потенциальными покупателями начали соглашаться на уступки, так как опасаются дальнейшего падения спроса и цен на недвижимость. «На данный момент каждый пятый продавец на вторичном рынке по итогам торга с покупателем соглашается на крупную скидку — в массовом сегменте в среднем около 10 процентов», — уточнили в НДВ. Еще в начале года риелторы практически не наблюдали случаев предоставления скидок.

Остальные владельцы столичных квартир, выставленных на продажу, либо готовы снижать ценники, но незначительно (максимум на 100-200 тысяч рублей), либо пока отказываются давать дисконт.

Покупатели между тем надеются на снижение стоимости готового жилья. Но в экспозиции все еще много квартир, предлагаемых по завышенным ценам из-за неправильных представлений собственников о реалиях рынка. При ослаблении спроса такие варианты могут надолго «зависнуть», предупреждают эксперты.

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Ранее стало известно, что средний чек покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Москве к апрелю 2022-го достиг 10,8 миллиона рублей, двухкомнатной — 14,5 миллиона рублей. «Трешки» в среднем продаются за 19,8 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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