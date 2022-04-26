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Назван средний чек покупки квартиры в Москве

Средний чек покупки квартиры в Москве достиг 13,3 миллиона рублей

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

К концу марта 2022 года на вторичном рынке недвижимости Москвы средняя цена проданных квартир достигла 13,3 миллиона рублей. Средний чек покупки жилья в столице назвали в агентстве «МИЭЛЬ», материалы которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Средний чек однокомнатной квартиры достиг 10,8 миллиона рублей, двухкомнатной — 14,5 миллиона рублей. Что касается трехкомнатных объектов, то за них в среднем заплатили 19,8 миллиона рублей.

Наибольшим спросом среди типов квартир пользовались «двушки» — доля достигла 44 процентов. На однокомнатные пришлось 29 процентов, на трехкомнатные — 17 процентов.

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Больше всего сделок заключили с квартирами стоимостью от 15 до 30 миллионов рублей — 32 процента от всего объема продаж. Вторую строчку заняли объекты стоимостью 9-12 миллионов рублей с долей в 29 процентов. Топ-3 замкнул сегмент жилья за 12-15 миллионов рублей — 23 процента от всего объема.

Ранее аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» пришли к выводу, что квартиры в московских новостройках стали теснее — площадь нового жилья значительно сократилась. В первом квартале 2022-го она составила 43,9 квадратного метра в новостройках стандарт-класса.

Нина Ташевская
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