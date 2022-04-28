Российский дипломат рассказал о секретном пыточном центре СБУ в Мариуполе

Российский дипломат Сергей Леонидченко заявил, что денацификация Украины будет завершена

Глава правовой секции постпредства России в ООН Сергей Леонидченко рассказал о секретном пыточном центре Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе. Его слова на неформальном заседании Совбеза ООН передает РИА Новости.

Как рассказал Леонидченко, пыточный центр находился в аэропорту Мариуполя, и о его существовании свидетельствует множество фактических доказательств и показаний свидетелей. «Он циничным образом именовался "библиотекой" и был создан в 2014 году, когда националистический батальон "Азов" занял Мариуполь», — добавил дипломат, отметив, что «пыточные центры в 21 веке не укладываются в голове».

Центр использовался для для пыток, изнасилований и убийств мирных жителей, которых подозревали в нелояльности киевскому режиму. Леонидченко пообещал, что все виновные в преступлениях будут наказаны. «Никто не уйдет от ответственности. Денацификация Украины будет завершена», — заявил российский дипломат.

