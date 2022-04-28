Еврокомиссия и Болгария ответили на решение «Газпрома»

ЕК и Болгария решили создать рабочую группу в рамках платформы закупок энергоносителей

Еврокомиссия и Болгария договорились создать в Софии первую региональную рабочую группу в рамках европейской платформы закупок энергоносителей. О соответствующем решении сообщает ТАСС.

Рабочую группу создали в ответ на решение «Газпрома» прекратить поставки газа в Болгарию и Польшу. В рамках пилотного проекта планируется рассмотреть потребности в газе и электричестве, цены и потоки, а также аспекты инфраструктуры. Задачей рабочей группы станет разработка и реализация плана по снижению зависимости от российских энергоносителей. Для этого необходимо заполнить хранилища зимой и ускорить декарбонизацию энергетического сектора.

«Она будет поддерживать и координировать реализацию совместных планов обеспечения готовности в регионе, включая международную закупку, хранение и межсетевое взаимодействие», — объяснили в ЕК и отметили, что рабочая группа будет способствовать безопасности поставок. Болгария также собирается сотрудничать с соседними странами, а первая министерская встреча намечена на 5 мая.

28 апреля о подготовке к прекращению поставок газа из России сообщила президент Молдавии Майя Санду. По ее словам, энергетический сектор сейчас представляет собой наиболее серьезную проблему. У страны есть резервы в хранилищах на территории Румынии и возможность покупки газа на рынке, поэтому население не столкнется с дефицитом, однако такой способ обеспечения энергией обойдется дороже.