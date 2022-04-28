Молдавия приготовилась к прекращению поставок газа из России

Президент Молдавии Санду заявила о подготовке к возможной приостановке поставок газа из РФ

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти готовятся к возможному прекращению поставок газа из России, пишет РИА Новости. По ее словам, энергетический сектор сейчас представляет собой самую серьезную проблему.

«Если "Газпром" приостановит поставки, то у нас есть резервы в хранилищах на территории Румынии, к тому же мы можем купить часть газа на рынке, власти готовились. Газ будет, если не от "Газпрома", то от других источников, но цена очень высокая», — объяснила Санду в эфире местного телеканала.

В 2021 году Кишинев договорился с российской стороной о продлении контракта при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Однако из-за ситуации на Украине тендер на проведение аудита провалился, сообщил вице-премьер Андрей Спыну.

20 апреля Спыну заявил, что Молдавия готова закупать газ на международном рынке, если «Газпром» с 1 мая прекратит поставки. Политик добавил, что Молдавия экономит газ, часть госпредприятий перешла на мазут. У страны к этому моменту был запас в 24 миллиона кубометров газа — его хватит, чтобы покрыть 57 процентов спроса, если поставки из России прекратятся.