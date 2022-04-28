Хасбик попал в лонг-лист рейтинга Forbes

Forbes включил блогера Хасбика в лонг-лист рейтинга перспективных россиян «30 до 30»

Популярный дагестанский блогер-карлик Хасбулла Магомедов (Хасбик) был включен в лонг-лист претендентов на попадание в рейтинг «30 самых перспективных россиян до 30 лет», составляемый ежегодно журналом Forbes. Об этом стало известно из публикации на сайте издания.

Хасбик попал в категорию «Новые медиа». Помимо него, в этот список также внесли комика Сергея Орлова, блогеров Аню Покров и Дмитрия Масленникова, певицу Алену Швец и других.

На сайте Forbes говорится, что участниками рейтинга «30 до 30» становятся те россияне, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали популярны в России или за рубежом.

Хасбулла Магомедов прославился в соцсетях благодаря необычной внешности. Из-за генетического заболевания блогер весит 18 килограммов при росте 93 сантиметра. Хасбик ведет страницу в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), где рассказывает о своей жизни.