Звезда «Человека-паука» Эндрю Гарфилд решил приостановить актерскую карьеру

Звезда фильма «Человек-паук» Эндрю Гарфилд решил взять паузу в актерской карьере

38-летний американо-британский актер, звезда фильма «Человек-паук» Эндрю Гарфилд заявил о том, что приостанавливает свою актерскую карьеру. Об этом он рассказал в интервью Variety.

По словам артиста, последние несколько лет он жил в очень напряженном графике, включающем многочисленные съемки. Это опустошило его морально и физически. Гарфилд признался, что ему необходимо время, чтобы понять, как двигаться дальше.

«Мне нужно перестроиться и посмотреть, что я хочу делать дальше и кем я хочу быть, а также просто какое-то время побыть обычным человеком», — рассказал актер в интервью.

Звезда «Человека-паука» также поделился, чем собирается заняться, когда возьмет паузу в карьере. «Возможно, наконец-то, я смогу позволить себе отпуск. Но, самое главное, что я хочу — просто лечь, слушать музыку, ничего не делать и не думать о том, что скоро мне куда-то надо опять бежать», — признался артист.

О том, когда Эндрю Гарфилд планирует вернуться на съемочную площадку, звезда не сообщил.

Ранее стало известно, что 50-летний американский кинорежиссер Джастин Лин покинул проект «Форсаж 10», в котором выступал в качестве режиссера, через неделю после начала съемок фильма. Кинодеятель являлся соавтором последних пяти вышедших частей франшизы.