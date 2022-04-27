Режиссер «Форсажа 10» покинул свой пост через неделю после начала съемок

Режиссер «Форсажа 10» Джастин Лин покинул свой пост через неделю после начала съемок

50-летний американский кинорежиссер Джастин Лин покинул проект «Форсаж 10», в котором выступал в качестве режиссера, через неделю после начала съемок фильма. Об этом сообщает Deadline.

Последние десять лет режиссер посвятил работе над пятью частями «Форсажа». По информации источника издания, уход Лина с поста режиссера новой картины может быть связан с тем, что у кинодеятеля возникло слишком много творческих разногласий с другими авторами франшизы. При этом Джастин остается одним из продюсеров проекта.

«При поддержке Universal я принял трудное решение уйти с поста режиссера «Форсажа 10», но остаться продюсером проекта. За 10 лет и 5 фильмов мы смогли снять лучших актеров, лучшие трюки и лучшие автомобильные погони. Как ребенок азиатских иммигрантов, я горжусь тем, что помог создать самую разнообразную франшизу в истории кино. Я всегда буду благодарен удивительному актерскому составу, съемочной группе и студии за их поддержку и за то, что они приняли меня в семью "Форсажа"», — сообщил режиссер.

Сейчас, по информации издания, руководители проекта ищут Лину замену и уже ведут переговоры с несколькими кандидатами. Съемки фильма, начавшиеся 10 апреля, продолжаются, однако продакшен картины приостановлен. По словам инсайдера, студия Universal не планирует переносить дату премьеры «Форсажа 10», запланированную на 19 мая 2023-го года.

Ранее стала известна дата выхода драмы о кукле Барби с Марго Робби в главной роли.