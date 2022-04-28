Болгарии предрекли хаос и разорение без российского газа

Dir.bg: Болгарию ждет хаос и разорение после прекращения поставок российского газа

Болгарии предрекли хаос и разорение после прекращения поставок российского газа. Об этом сообщает портал Dir.bg со ссылкой на экспертов.

Бывший заместитель министра энергетики Явор Куюмджиев заявил, что национальный интерес Софии заключается в том, чтобы граждане имели возможность получать тепло и электричество по сносным ценам, а бизнес был обеспечен необходимыми для работы ресурсами.

Куюмджиев считает, что без российского газа в стране наступит хаос. Он подчеркнул, что в прошлом году Болгарией использовалось 3,2 миллиарда кубометров газа, из которых более 75 процентов поступило из России, около 300 миллионов — из Азербайджана, и еще примерно 250 миллионов — из различных источников сжиженного газа. «Без российских поставок Болгарии будет не хватать 2,5 миллиарда кубометров газа, восполнить их невозможно», — заявил он.

Председатель правления Национального отраслевого союза пекарей и кондитеров Марияна Кукушева, в свою очередь, отметила, что резкое сокращение поставок топлива может нанести удар по хлебопекарной промышленности. По ее словам, крупнейшие заводы по производству мучных изделий в Белославе прекратят деятельность, так как останутся без сырья.

Предприниматель Красимир Кумчев заявил, что из-за нехватки топлива и повышения его стоимости в стране перестанут работать многие предприятия. Он предупредил, что после остановки двух заводов по выпуску удобрений под угрозой окажется и сельское хозяйство.

Ранее министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что отказ страны платить за поставляемый российский газ в рублях связан со значительными рисками. Он объяснил, что предлагаемая Россией двухступенчатая система оплаты подразумевает потерю страной контроля за своими деньгами после оплаты в долларах. И если российский банк решит нарушить свои обязательства при конвертации в рубли и дальнейшей оплате, то повлиять на него будет невозможно.