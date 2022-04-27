Болгария объяснила отказ платить за газ в рублях

Болгарский министр Николов объяснил отказ платить за газ в рублях значительными рисками

Отказ Болгарии платить за поставляемый российский газ в рублях связан в первую очередь со значительными рисками. Об этом заявил министр энергетики страны Александр Николов, передает Pariteni.

Он объяснил, что предлагаемая Россией двухступенчатая система оплаты подразумевает потерю страной контроля за своими деньгами после оплаты в долларах. И если российский банк решит нарушить свои обязательства при конвертации в рубли и дальнейшей оплате, то повлиять на него будет невозможно.

В свою очередь, премьер-министр Болгарии Кирил Петков назвал решение «Газпрома» остановить поставки в нарушение подписанных договоренностей «шантажом» и «рэкетом», сообщает ТАСС. При этом политик отметил, что прекращение поставок — это проблема Евросоюза, а не Болгарии.

«Болгария соблюдает все договоры с "Газпромом", в том числе договор транзита. Одностороннее действие по выкручиванию рук недопустимо», — подчеркнул он.

Ранее с обвинениями в шантаже в адрес российского руководства выступила и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. При этом она подчеркнула, что Европа успела подготовиться к таким действиям Москвы и поможет пострадавшим странам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в шантаже, заявив, что «Газпром» продолжает оставаться надежным поставщиком и исполнять контракты.