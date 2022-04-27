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Кремль ответил на обвинения ЕК в шантаже из-за перехода на оплату газа в рублях

Пресс-секретарь Путина Песков отверг обвинения ЕК в шантаже из-за оплаты газа в рублях
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

В Кремле отвергают обвинения главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в шантаже из-за перехода на оплату газа в рублях, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводитТАСС.

«Это не шантаж, Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, и Россия остается приверженной своим обязательствам по контрактам», — ответил Песков фон дер Ляйен. Он заявил, что Кремль категорически не согласен с таким определением.

27 апреля глава ЕК назвала заявления «Газпрома» о приостановках поставок газа шантажом. Она также заявила, что ЕС был готов к такому сценарию и планирует ответить на действия российской компании.

Ранее российский «Газпром» остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Отмечалось, что поставки возобновятся, когда оплата за поставленное с 1 апреля топливо от «Булгаргаз» и PGNiG поступит по новым реквизитам.

В конце марта Путин потребовал в срочном порядке внести изменения в действующие газовые контракты с недружественными странами и перевести их на рублевую форму оплаты.

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Алина Гончарова
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