Европа обвинила «Газпром» в шантаже

Глава Еврокомиссии назвала заявления «Газпрома» о приостановках поставок газа шантажом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявления «Газпрома» о приостановках поставок газа шантажом. Соответствующие обвинения политик высказала в своем Twitter-аккаунте.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз был готов к такому сценарию и планирует ответить на действия российской компании. «Европейцы могут быть уверены, что мы остаемся едиными и солидарными с затронутыми странами-членами», — написала глава Еврокомиссии.

Ранее 27 апреля «Газпром» объявил о полной приостановке поставок газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG, так как предприятия не совершили оплату в рублях. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков тоже обвинил российскую компанию в шантаже и грубом нарушении договора. Политик подчеркнул, что страна не будет поддаваться «подобного рода рэкету».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после остановки поставок газа в Болгарию и Польшу призвал активнее использовать такую практику и поступать таким же образом с остальными недружественными странами. Чиновник подчеркнул, что российские депутаты поддерживают решение «Газпрома».