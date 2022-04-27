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Европа обвинила «Газпром» в шантаже

Глава Еврокомиссии назвала заявления «Газпрома» о приостановках поставок газа шантажом

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявления «Газпрома» о приостановках поставок газа шантажом. Соответствующие обвинения политик высказала в своем Twitter-аккаунте.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз был готов к такому сценарию и планирует ответить на действия российской компании. «Европейцы могут быть уверены, что мы остаемся едиными и солидарными с затронутыми странами-членами», — написала глава Еврокомиссии.

Ранее 27 апреля «Газпром» объявил о полной приостановке поставок газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG, так как предприятия не совершили оплату в рублях. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков тоже обвинил российскую компанию в шантаже и грубом нарушении договора. Политик подчеркнул, что страна не будет поддаваться «подобного рода рэкету».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после остановки поставок газа в Болгарию и Польшу призвал активнее использовать такую практику и поступать таким же образом с остальными недружественными странами. Чиновник подчеркнул, что российские депутаты поддерживают решение «Газпрома».

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Платон Щукин
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