Володин призвал активнее останавливать поставку газа в Европу

Володин призвал остановить поставку газа всем недружественным странам

После остановки поставок российского газа в Болгарию и Польшу, которые отказались платить за топливо в рублях в нарушение действующих контрактов, спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал активнее использовать эту практику и поступить таким же образом с остальными недружественными странами. Он подчеркнул, российские депутаты поддерживают решение «Газпрома».

По его словам, теперь болгарские и польские власти должны объяснить своим гражданам, «как будут выходить из положения и чьими интересами они руководствовались, принимая такое решение».

«Газпром» прекратил поставки 27 апреля в связи с тем, что платежи за поставленный с 1 числа газ по новым реквизитам не поступили. Изменения связаны с указом президента страны Владимира Путина от 31 марта, который поручил перевести контракты с недружественными странами, в первую очередь европейскими, на рублевый формат в максимально короткие сроки.

Для Польши ситуация не стала неожиданной. Руководство республики в любом случае рассчитывало остановить покупку газа в России с октября 2022 года, а запасы топлива в хранилищах на текущий момент, по словам министра климата и окружающей среды республики Анны Москвы, достигают 76 процентов.

Вместе с тем ряд отдельные компании и страны раздумывают над тем, чтобы выполнить условия российского ультиматума. В частности, немецкая Uniper не исключает создание схемы, при которой предложенный Россией механизм не станет нарушением санкций. Кроме того, ввиду большой зависимости от российского газа на оплату в рублях пошли Австрия и Венгрия.

