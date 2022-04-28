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Париж и Варшава обсудили прекращение поставок российского газа в Польшу

МИД Франции сообщил, что Париж и Варшава обсудили прекращение поставок газа из РФ в Польшу

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил с руководителем польского внешнеполитического ведомства Збигневом Рау ситуацию, вызванную прекращением поставок российского газа в Польшу. О контактах Парижа и Варшавы сообщили во французском МИД, передает РИА Новости.

«Министры высказались за диверсификацию источников энергоснабжения Евросоюза в контексте прекращения российской стороной поставок газа в Польшу и Болгарию», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что дипломаты также рассмотрели реакцию Европейского союза (ЕС) на конфликт на Украине, помощь беженцам и продолжение поддержки Киева.

27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки в Болгарию и Польшу, после того как страны отказались перевести оплату за полученный с 1 апреля газ на новый рублевый счет компании. Транзит газа через обе страны сохраняется, однако если те решатся на незаконный отбор для пополнения своих запасов, то прокачка сократится на потерянный объем.

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Виктория Кондратьева
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