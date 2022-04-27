Россия начала отключать европейские страны от газа с Болгарии и Польши

В среду, 27 апреля, «Газпром» полностью остановил поставки в Болгарию и Польшу после того, как страны отказались перевести оплату за полученный с 1 апреля газ на новый рублевый счет компании. Транзит газа через обе страны сохраняется, однако если те решатся на незаконный отбор для пополнения своих запасов, то прокачка сократится на потерянный объем.

В пресс-службе российской компании указали, что возобновление поставок возможно только после того, как будут получены средства от «Булгаргаз» и PGNiG. Эту позицию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что отключение газа может затронуть и другие страны, если они последуют примеру Софии и Варшавы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал активнее использовать практику остановки поставок и перекрыть газ всем европейским странам, которые отказываются исполнять требование оплаты в рублях. По его мнению, тогда граждане начнут предъявлять претензии своим властям.

Пусть объясняют своим гражданам, как будут выходить из положения и чьими интересами они руководствовались, принимая такое решение Вячеслав Володин спикер Госдумы

Общая проблема Евросоюза

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков назвал происходящее «шантажом» и «рэкетом». По его мнению, такая реакция России является нарушением действующих контрактов, а предлагаемые условия не гарантируют ни стабильность поставок, ни сохранность денег.

При этом политик рассказал, что обсуждал ситуацию с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и заручился ее поддержкой. Болгария не останется с «Газпромом» один на один, проблема признана общей для Евросоюза.

Мы не поддадимся на подобного рода рэкет. Болгария соблюдает все договоры с «Газпромом», в том числе договор транзита, одностороннее действие по выкручиванию рук недопустимо Кирил Петков премьер-министр Болгарии

В свою очередь, министр энергетики страны Александр Николов объяснил, что Болгария не могла исполнить требования России, так как многократно увеличивала свои риски. По его словам, двухступенчатая система оплаты позволяет российскому банку нарушить свои обязательства при конвертации в рубли и дальнейшей оплате.

Аналогичным образом отреагировали на ситуацию в Польше. В стране ожидали такого развития событий, на что в числе прочего намекают введенные накануне санкции против «Газпрома» и второй по величине российской газовой компании «Новатэк».

Варшава в любом случае не собиралась продлевать поставку российского газа осенью, так что, отметил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, нынешняя ситуация просто ускорила отказ. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва рассказала, что по состоянию на конец апреля польские газовые хранилища заполнены на 76 процентов и дефицит стране не угрожает.

Если не изменятся внешние условия, то газ будет. Если не наступит никакого катаклизма Петр Наимский представитель правительства Польши

Реакция на ультиматум

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости в срочном порядке прекратить продажу газа за доллары и евро 23 марта. Спустя неделю стала понятна конкретная схема, которую «Газпром» предложил западным партнерам. Сначала клиенты должны были открыть валютный и рублевый счета в российском Газпромбанке, чтобы переводить на первый сумму оплаты. Затем банк самостоятельно конвертирует валюту и переводит ее в рубли, а потом компания с рублевого счета платит «Газпрому». Несмотря на некоторую формальность изменений, в Европе посчитали ее нарушением договоров.

Спустя месяц определенность с тем, кто будет оплачивать газ по новой схеме, не наступила. Единственным исключением стала Венгрия. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто подтвердил, что страна будет переводить евро на счет Газпромбанка, чтобы затем платить «Газпрому».

Российские СМИ объявили, что Австрия также приняла условия российского монополиста из-за высокой зависимости страны от газа из России, однако канцлер Карл Нехаммер опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что Австрия не станет нарушать европейское единство.

Кроме того, несколько государств объявили о готовности к ограничению поставок газа. В частности, Италия не исключила остановку уже мае, а премьер-министр Словакии Эдуард Хегер уже после остановки поставок в Польшу и Болгарию подтвердил, что республика будет платить России только в евро.

Словацкая газовая промышленность заключила долговременный контракт с российским "Газпромом" и продолжит оплату газа в евро, согласно действующим договоренностям и рекомендации Еврокомиссии Эдуард Хегер премьер-министр Словакии

Агентство Bloomberg утверждает, что из 21 клиента «Газпрома» счета в Газпромбанке открыли 10 компаний. При этом четыре покупателя уже провели оплату. Название компаний не указываются. В свою очередь, неназванный источник ТАСС в институтах ЕС в Брюсселе утверждает, что Европа хочет наращивать поставки через готовые пойти на условия России страны. Однако он отмечает, что вариант предусматривается в качестве временного решения, основная цель Европы — свести к минимуму или отказаться полностью от поставок газа из России.