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Песков назвал условия для поставок газа в Польшу и Болгарию

Песков заявил, что возобновление поставок в Польшу и Болгарию возможно при оплате в рублях

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Основанием для продолжения поставок российского газа в Польшу и Болгарию будет оплата на условиях Москвы, которая требует проведения расчетов в российской валюте. Соответствующее условие для возможного возобновления экспорта назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Кроме того, представитель Кремля не исключил, что прекратить получать газ из России могут и другие страны, если не согласятся на расчеты в рублях. «По мере того, как будет подходить срок оплаты, если какие-то потребители откажутся от оплаты по новой системе, то указ президента [России Владимира Путина], конечно, будет выполняться», — сказал Песков.

При этом он заявил, что требование перейти на схему с рублями не является шантажом, а Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов.

По данным Bloomberg, сейчас счета в Газпромбанк для оплаты в рублях открыли десять покупателей российского газа из Европы.
Как пояснил источник агенттва, близкий к «Газпрому», четыре покупателя уже провели оплату.

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Платон Щукин
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