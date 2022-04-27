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Словакия продолжит платить за российский газ в евро

Премьер Хегер заявил, что Словакия продолжит платить за газ из России в евро

Фото: Wojciech Kardas / Reuters

Словакия будет платить за российский газ в евро, согласно заключенным ранее контрактам с «Газпромом». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова премьер-министра республики Эдуарда Хегера.

«Словацкая газовая промышленность заключила долговременный контракт с российским "Газпромом" и продолжит оплату газа в евро, согласно действующим договоренностям и рекомендации Еврокомиссии», — заявил он. Словакия готова к возможному ограничению поставок российского газа, добавил Хегера.

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Заявка на поставку российского топлива в Словакию транзитом через Украину 27 апреля составила 41 776 423 кубометра. Россия на 85-87 процентов обеспечивает потребности страны в природном газе. Премьер добавил, что Словакия вместе с Евросоюзом ускорят уход от российских энергоносителей.

По данным Bloomberg, десять стран-покупателей российского газа из Европы открыли счета в Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки энергоносителя в рублях. 26 апреля «Газпром» прекратил поставки в Польшу и Болгарию, поскольку эти страны отказались проводить оплату по новым правилам.

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Платон Щукин
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