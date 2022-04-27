Польша отказалась от российского газа

В правительстве Польши объявили об отказе от закупок газа из России

Польша больше не будет покупать газ в России, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции RMF FM.

«Это произошло быстрее, чем мы предполагали. В нормальных условиях газовый контракт с "Газпромом" должен был истечь в декабре этого года» — объявил он об отказе. Наимский пообещал, что в стране не будет дефицита топлива. «Если не изменятся внешние условия, то газ будет. Если не наступит никакого катаклизма», — пояснил представитель правительства.

Польша будет обеспечена газом за счет собственной добычи и с помощью поставок газа с других направлений, отметил Наимский. Он допустил, что Польша теперь станет платить больше за газ. Страна покупала в России около девяти миллиардов кубометров газа в год, это менее половины потребления страны.

С утра 27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу, поскольку страны отказались платить за топливо в рублях. Цена газа в Европе выросла до 1273 долларов за тысячу кубометров на фоне этих событий.