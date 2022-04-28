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Австралийка похудела на 21 килограмм и поделилась методом

Австралийка Кейти Персселл похудела на 21 килограмм с помощью заранее заготовленной еды

Фото: The Healthy Mummy

Жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс Кейти Персселл похудела на 21 килограмм после родов с помощью заранее заготовленной домашней еды. Своим методом она поделилась в Daily Mail.

По словам австралийки, она выделяет на готовку один день в неделю и готовит сразу 60 порций семи различных блюд для замораживания и разогрева — например, карри из свинины, мексиканскую лазанью, тушеную курицу по-тоскански, жареный рис с курицей, энчилады с курицей и чоризо, тушеную говядину и сладкий картофель, а также чили кон карне. Каждая порция содержит от 260 до 575 килокалорий.

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Персселл посоветовала худеющим начинать с малого — заготавливать двойные или тройные порции ужина каждый вечер и запасать их в морозильной камере. «Пометьте все контейнеры, если вы планируете их замораживать, и перед повторным разогревом убедитесь, что продукты полностью разморожены», — сказала она, добавив, что важно готовить только пищу, которую можно замораживать и разогревать, например макароны, рагу и карри.

Австралийка отмечает, что покупка ингредиентов оптом выходит дешевле. «Приготовление еды — это экономия времени и денег. Я часто готовлю большую порцию одного блюда и превращаю один прием пищи в три, добавляя потом овощи, если хочу сэкономить», — заключила она.

Ранее сообщалось, что 32-летняя жительница американского штата Индиана Кэти Бреннеман похудела на 38 килограммов благодаря фруктовой диете, требующей есть более 30 бананов в неделю. По словам американки, до похудения она питалась тяжелой домашней едой, продуктами животного происхождения и полуфабрикатами.

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Рузанна Акмалтдинова
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