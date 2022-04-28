Малышева дала пять советов для поддержания иммунитета

Врач Малышева посоветовала принимать витамин Д для поддержания иммунитета

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее соведущие Дмитрий Шубин, Герман Гандельман и Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дали пять советов для поддержания иммунитета. Выпуск, в котором специалисты озвучили рекомендации для защиты от инфекций, доступен на сайте телеканала.

Телеврачи рассказали, что для борьбы с простудами организму человека необходим витамин Д. По словам Шубина, он обладает колоссальным иммуностимулирующим эффектом. «Вы должны быть уверены, что у вас достаточно количества витамина Д, а если его мало — принимать», — добавила Малышева. Специалисты посоветовали употреблять в пищу печень трески, так как она содержит большое количество витамина.

Врачи также отметили, что для поддержания иммунитета необходимо получать достаточное количества гормона окситоцина, который вырабатывается при получение положительных эмоций. «Окситоцин стимулирует клетки, которые обеспечивают иммунитет», — пояснил Гандельман. Для выработки гормона врачи посоветовали больше обниматься с близкими людьми.

Для поддержания иммунитета специалисты также рекомендовали здоровый сон. «Сон с 11 вечера до трех ночи — это то время, когда наши иммунные клетки восстанавливаются и готовы к работе в следующий день, потому что они будут препятствовать огромному количеству бактерий. Если вы не даете им возможность отдохнуть, они будут работать плохо», — объяснил Продеус. Научно доказано, что если люди спят меньше часов, то в четыре раза чаще болеют простудой, добавила Малышева.

Помимо этого, врачи рекомендовали заниматься спортом. «Исследования показывают, что люди, которые системно занимаются аэробными физическими нагрузками, 30 минут в день, 150-180 минут в неделю, — у них риск заболеваемости простудами существенно снижается», — отметил Шубин. «Усиливается кровоток — все иммунные клетки разлетаются по всему организму», — подчеркнула Малышева.

Для борьбы с простудами эксперты также посоветовали есть сыр. «В сыре содержится белок казеин, его употребление стимулирует иммунитет слизистых, поэтому мы лучше защищены от инфекций», — заключил Гандельман.

Ранее Малышева назвала три способа снизить артериального давления без таблеток. По словам доктора, помочь в этом могут физические нагрузки, похудение, а также ограничение употребления соли.