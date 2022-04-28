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11-летнего школьника поставили на учет за дискредитацию российской армии

11-летнего школьника из Волгоградской области поставили на учет за дискредитацию ВС России

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Камышин Волгоградской области сотрудники полиции поставили на профилактический учет 11-летнего школьника за посты с «дискредитацией российской армии» в соцсетях. Об этом заявила специалист по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» Марина Агаркова, передает издание «Инфокам».

Она пояснила, что нарушителя нашли в сети в рамках профилактического мероприятия «Твой выбор», проводившегося в Камышине и Камышинском районе с 14 по 22 апреля.

Что именно 11-летний мальчик написал о Вооруженных силах России в своих постах, Агаркова раскрывать не стала. По сведениям сотрудников полиции, всего в Камышинском районе на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних состоят 20 подростков с антиобщественными взглядами.

Ранее на учительницу английского языка из Пензы завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ после того, как она допустила критические высказывания о действиях российской армии на Украине. Разговор преподавательницы со школьниками была записана, после чего отправлена в правоохранительные органы. На женщину возбудили дело по статье 207.3 УК РФ. Преподаватель дала признательные показания во время беседы с ФСБ, женщине грозит штраф, а также наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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Анна Щербакова
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