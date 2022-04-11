В Кремле прокомментировали дело обвиненной в распространении фейков учительницы

Песков обещал поискать сообщения об учительнице из Пензы, обвиняемой в дискредитации ВС РФ

В Кремле не слышали о деле обвиненной в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России учительницы из Пензы. Так на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с российским педагогом ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет. Я, к сожалению, ничего не знаю об этом, не видел этих сообщений, поэтому ничего не могу сказать», — сказал официальный представитель Кремля. При этом Песков обещал поискать сообщения в СМИ о пензенской учительнице, обвиняемой в распространении фейков.

Ранее на учительницу английского языка из Пензы завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ после того, как она допустила критические высказывания о действиях российской армии на Украине. Речь преподавательницы со школьниками была записана, после чего отправлена в правоохранительные органы. На женщину возбудили дело по статье 207.3 УК РФ. Преподаватель дала признательные показания во время беседы с ФСБ, женщине грозит штраф, а также наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских военнослужащих. Максимальное наказание для тех, кто распространяет заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России, составляет до 15 лет лишения свободы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщал, что по состоянию на 25 марта ведомство занимается расследованием более 10 уголовных дел, связанных с фейками о деятельности ВС России.