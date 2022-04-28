Лишившаяся жилья россиянка плеснула в полицейских кипятком и попала на видео

Екатеринбурженка лишилась жилья за долги и облила приехавших за ней полицейских кипятком

Жительница Екатеринбурга лишилась квартиры за долги по ипотеке и решила сопротивляться выселению. Когда за ней приехали полицейские, россиянка плеснула в них кипятком. Инцидент попал на видео, которое опубликовало агентство ЕАН.

Речь идет о квартире площадью 72 квадратных метра, которую женщина приобрела в ипотеку в 2012 году. Поначалу екатеринбурженка исправно платила взносы, но в 2019 году познакомилась с активистами движения «СССР» (признано экстремистской организацией, запрещено на территории России) и прекратила ежемесячно перечислять средства банку. Тогда россиянка заявила, что «ипотеки на самом деле не существует», а те, кто ее придумал, — «иноагенты».

Обслуживавший ипотеку банк вынес заочное решение о взыскании квартиры, и 3 ноября 2020 года оно было обращено Верхнепышминским судом. Затем летом 2021 года ООО «Партнер» выкупило жилье и подало в суд иск с требованием лишить женщину права пользоваться имуществом — на заседание должница не явилась, и решение приняли без ее участия. При этом россиянка обратилась в «Народный суд СССР», который якобы отменил вердикт, — сама женщина верит в легитимность такого решения. Позже должница поселила у себя 92-летнюю мать.

Новый владелец квартиры на момент заключения сделки знал, что там кто-то живет, но пошел на риск ради экономии денег. По словам пресс-службы УМВД по Екатеринбургу, текущий собственник неоднократно просил женщин покинуть помещение, но те отказывались и вызвали полицию. Участковые прибыли на место и попытались объяснить россиянке, что не имеют права препятствовать новому владельцу жилья находиться в квартире. Однако должнице это не понравилось, и она решила плеснуть в сотрудников МВД кипятком. Позже полицейские уточнили, что вода была не горячей, а комнатной температуры.

Ранее житель Петропавловска-Камчатского лишился квартиры из-за долгов по оплате коммунальных услуг. По данным «Камчатскэнергосбыта», мужчина задолжал за пользование электричеством 850 тысяч рублей. Помимо этого, нарушитель не платил алименты и уклонялся от налогов.

