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Оценена самая дорогая комната в Петербурге

Самую дорогую комнату Санкт-Петербурга оценили в 5,15 миллиона рублей

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге увеличилось количество коммуналок в новых домах. Агентство недвижимости «Доли.ру» оценила стоимость такого жилья, результаты исследования передает портал «Мир квартир».

В апреле 2022 года в Северной столице выставлено на продажу 26 комнат в построенных после 2010-го зданиях, за год объем предложения вырос в 2,5 раза, или на 16 объектов. Самый широкий выбор новых коммуналок в Красносельском районе — там экспонируется десять таких объектов, включая наиболее доступные по цене.

Средняя стоимость комнат в новых домах составляет 3,9 миллиона рублей. Самая дешевая из них — помещение площадью 14 квадратных метров за два миллиона рублей. Наиболее дорогой объект находится в Приморском районе, его площадь составляет 12,5 квадратного метра, а цена — 5,15 миллиона рублей.

В декабре 2021 года компания «Доли.ру» назвала стоимость самой дорогой комнаты в России — 14,2 миллиона рублей. Столько попросили за помещение площадью 19,5 квадратного метра в трехкомнатной квартире в центре Москвы.

Александра Качан
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