Названа цена самой дорогой комнаты в России

За самую дорогую комнату в России придется отдать 14,2 миллиона рублей. К такому выводу пришли аналитики агентства недвижимости «Доли.ру», передает «Российская газета».

Помещение площадью 19,5 квадратных метров расположено в трехкомнатной квартире в Пресненском районе Москвы. Специалисты назвали российскую столицу городом с самыми высокими ценами на подобные объекты — в среднем комнату можно выкупить за 4,7 миллиона рублей.

Второе место занимает Санкт-Петербург с ценой в 2,8 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров по дороговизне Казань — там комнаты стоят 1,6 миллиона рублей.

В ноябре аналитики выяснили, что стоимость комнат быстрее всего дорожает в Сочи. За год этот тип жилья в городе-курорте подорожал вдвое и стал стоить в среднем 3,4 миллиона рублей. Второе место по росту цен занял Краснодар, а следом за ним идут Калининград, Севастополь, Чита, Москва, Казань, Симферополь и Владикавказ. Подешевели комнаты лишь в десяти городах — Ростове-на-Дону, Нижнем Тагиле, Ижевске, Магнитогорске, Рязани, Ульяновске, Оренбурге, Архангельске, Самаре и Чебоксарах.