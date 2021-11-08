Названы города России с быстро дорожающими комнатами

«Мир квартир»: комнаты в Сочи за год подорожали вдвое

С ноября 2020 года комнаты в Сочи подорожали вдвое, говорится в материалах портала «Мир квартир», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». В среднем этот тип жилья в городе-курорте теперь стоит 3,4 миллиона рублей.

Эксперты проанализировали динамику цен на комнаты в 69 крупнейших городах России и назвали те из них, где этот тип недвижимости подорожал наиболее заметно с ноября 2020-го. Первое место рейтинга занял Сочи, второе — Краснодар (плюс 55 процентов за год). Больше чем на четверть выросли ценники в Калининграде и Севастополе, Санкт-Петербурге, Чите, Москве, Казани, Симферополе и Владикавказе.

Подешевели комнаты лишь в десяти городах — Ростове-на-Дону, Нижнем Тагиле, Ижевске, Магнитогорске, Рязани, Ульяновске, Оренбурге, Архангельске, Самаре и Чебоксарах.

В среднем комната в России в настоящее время стоит 976 тысяч рублей, подсчитали аналитики, — на 17 процентов больше, чем год назад.

«Комнаты подорожали на волне общего роста стоимости недвижимости, — поясняют эксперты. — Но возросшие ценники на них порой отражают больше ожидания продавцов, нежели реальный спрос. И поскольку интерес к комнатам существенно ниже, чем к полноценным квартирам, в следующем году может наступить некоторое "охлаждение" цен».

Ранее сообщалось, что за год, с осени 2020-го, студии в российских новостройках подорожали намного больше, чем остальные типы квартир, — в среднем по стране на 31 процент. В Москве, например, стоимость студий выросла на рекордные 42 процента, а однокомнатных квартир — на 34 процента.