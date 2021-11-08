Блогерша раскрыла распространенную ошибку при уборке ванной комнаты

Жительница США раскрыла распространенную ошибку при уборке ванной комнаты и удивила пользователей сети. Соответствующие ролик и комментарии появились в TikTok.

Блогерша Тера Нелли (Tera Nelli), на страницу которой подписано больше 270 тысяч человек, регулярно публикует лайфхаки для эффективной уборки дома. На кадрах одного из последних видео она объяснила, что домохозяйки редко проверяют плитку в ванной комнате на наличие налета. Так, женщина взяла в руку лезвие и провела им по поверхности кафеля, демонстрируя скопившийся на нем невидимый слой остатков мыла и чистящих средств.

Публикация стала вирусной и набрала больше семи миллионов просмотров и 387 тысяч лайков. Пользователи сети принялись обсуждать видео Нелли в комментариях. «Я была убеждена, что этот налет невозможно очистить», «Вот почему нужно мыть плитку раз в неделю», «Мне кажется, так можно наскрести целый кусок мыла», «Я иногда использую нож с этой же целью», — высказывались они.

В сентябре блогерша Софи Хинчклифф (Sophie Hinchliffe) показала быстрый способ очистить ванную комнату. Выяснилось, что она использует специальную пастообразную затирку, чтобы скрыть въевшиеся пятна на швах плитки. Кроме того, женщина показала свои любимые средства для мытья душевой кабины.