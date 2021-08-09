Женщина установила замок в своей комнате и опозорила мужа

Пользовательница Reddit под ником Lock4356899 рассказала о том, как решила установить замок в своем домашнем кабинете, чтобы муж не отвлекал ее от работы. История женщины опозорила супруга в глазах комментаторов.

32-летняя Lock4356899 объяснила, что состоит в браке уже десять лет. Ее 36-летний муж в настоящее время безработный, а сама она трудится из дома по пять часов в день: для этого женщина переоборудовала в офис одну из комнат. Однако у нее не всегда получается выполнять свои обязанности, потому что супруг регулярно врывается в комнату с различными просьбами и отвлекает ее. Например, мужчина просил расчесать волосы детям или проследить за приготовлением еды, пока он сам принимает ванну.

«Два дня назад у меня была важная онлайн-встреча, и он ворвался, прервал мой разговор и попросил поправить ему галстук, потому что ему пора было уезжать», — вспомнила один из самых неприятных моментов женщина. Чтобы подобные вещи не повторялись, она купила замок и установила его на двери кабинета. Увидев это вечером, муж крайне удивился. Он выразил свое негодование «детским поступком» жены и сказал, что серьезно обиделся на супругу.

Женщина спросила у других пользователей Reddit, правильно ли она поступила в описанной ситуации. Абсолютное большинство комментаторов ее поддержало. Многие обратили внимание рассказчицы на то, что муж обязан уважать личные границы жены. Некоторые назвали героя истории «совершенно бесполезным человеком», потому что тот даже не может посмотреть в интернете, как завязать галстук.