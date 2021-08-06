Женщина повторила собственную фотографию 42 года спустя и удивила пользователей

67-летняя акушерка под ником nankie опубликовала на Reddit две фотографии. При этом вторая, сделанная на 42 года позже первой, была ее повторением. Многих пользователей удивило то, как молодо и свежо женщина выглядит на снимке.

«Только что я вышла на пенсию спустя 42 года работы акушеркой в одной больнице», — написала автор. Женщина также приложила к посту две фотографии: первая была сделана в 1979 году, в начале ее карьеры, а вторая — в 2021 году. На обоих снимках она была запечатлена на работе.

«Мне очень повезло, что у меня была карьера, которая мне нравилась. Я чувствовала себя действительно полезной другим людям. Конечно, приходилось сталкиваться со стрессом, но в целом все было замечательно. Я очень горжусь тем, что за все годы работы на меня поступила всего одна жалоба: я поздравила девушку с успешным ЭКО (экстракорпоральное, также называемое искусственным, оплодотворение — прим. «Ленты.ру»), а она не хотела, чтобы стоявшая рядом подруга знала об этом», — рассказала героиня фото.

Пользователи были восхищены внешним видом и карьерой nankie. «Вы выглядите просто потрясающе для 67 лет. Это невероятно! Пожалуйста, наслаждайтесь выходом на пенсию, ведь вы, очевидно, его заслужили!» — написал Kronusx12. Пользователь под ником Gambition добавил: «Спасибо, что поделились вашей историей! Наверняка ваша удивительная энергетика сама по себе спасла множество жизней». Некоторые также посоветовали женщине написать книгу о ее работе.