75-летняя Шер на новых фото удивила фанатов своей молодостью

Американская певица армянского происхождения Шер попала в объектив папарацци во время отдыха на юге Франции и удивила поклонников своим молодым внешним видом. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

На размещенных фото 75-летняя знаменитость запечатлена в порту в ярком спортивном костюме, который состоит из розовых брюк с синими лампасами и укороченной желтой толстовки на молнии. Ее образ дополнили прозрачные сандалии, черная шляпа и солнцезащитные очки.

Читатели издания принялись обсуждать вешний вид исполнительницы на новых кадрах в комментариях. «Я думаю, она отлично выглядит, несмотря на множество операций. Люблю ее стиль», «Красивая женщина», «Шер потрясающая», «Шер, безусловно, следит за собой и выглядит прекрасно для своего возраста», «Что ж, она выглядит лучше Мадонны, которая на 13 лет моложе!» — высказывались они.

Ранее в июле внешность состарившейся Сары Джессики Паркер удивила фанатов. Папарацци засняли 56-летнюю американскую актрису в одном из кафе Нью-Йорка. Паркер вышла в свет в брюках и топе голубого цвета без рукавов. На размещенных кадрах видно, что на лицо актрисы не нанесен макияж, а ее волосы заплетены в косу. Пользователи сети обратили внимание на поседевшие волосы звезды.