Девушка посмотрела на часы возлюбленного и раскрыла неприятный секрет

Пользовательница Reddit рассказала историю о том, как ей удалось узнать, что возлюбленный изменяет ей. Посмотрев на его умные часы, девушка раскрыла неприятный секрет бойфренда. Об этом сообщает The Mirror.

Героиня истории заявила, что поссорилась с возлюбленным, и он ушел из дома. При этом девушка чувствовала себя виноватой и хотела извиниться перед ним. Она написала ему сообщение, в котором попросила прощения, но он оставил его без внимания.

Вскоре автор поста заметила, что обиженный молодой человек забыл на тумбочке умные часы. Девушка взяла их, чтобы проверить, дошли ли ее послания до адресата. Однако вместо этого она увидела сообщения, отправленные за неделю до ссоры, в которых ее партнер договаривался об эскорт-услугах с девушкой по имени Маккенна.

«Я дождалась, пока мой парень вернется домой, и сразу же спросила, кто такая Маккенна и почему он мне изменяет. Он был совершенно растерян, я попросила дать мне его телефон, но я не нашла там тех сообщений», — вспомнила автор поста.

Девушка потребовала, чтобы партнер сам проверил информацию в часах. Он сказал, что впервые видит эти сообщения и не понимает, откуда они могли взяться.

«Я испугалась и снова попросила его показать телефон. Я проверила Google Maps, сервис такси, историю интернета, выписку из банковского счета, удаленные фотографии и экранное время за тот период (…) Все это ничего не показало. Он говорит, что ничего не было. А я не понимаю, кому и чему верить», — написала отчаявшаяся пользовательница, попросив совета у других юзеров.

Большинство комментаторов выразили уверенность, что молодой человек обманывает ее. Они сказали, что даже если ее партнер и не встречался с эскортницей, он все равно писал ей сообщения, поэтому верить ему нельзя.