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Власти России запланировали повысить МРОТ

В РФ думают повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум на 9%

Фото: Pixabay

Власти России задумали повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточного минимума (ПМ). Об этом со ссылкой на источники пишут «Известия».

Минимальный размер оплаты труда планируется увеличить на 9 процентов. По информации источника, на столько же хотят проиндексировать и прожиточный минимум. Другой собеседник издания рассказал, что профильный Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассматривает диапазон от 8 до 10 процентов.

Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а прожиточный минимум по РФ — 12 654 рубля. При повышении на 9 процентов они составят всего 15 140 рублей и 13 793 рубля.

11 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов потребовал от подчиненных найти способ дополнительно проиндексировать или увеличить пенсии, зарплаты сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, а также социальных выплат.

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Марина Совина
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