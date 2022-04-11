Путин потребовал найти способ повышения пенсий и зарплат

Путин потребовал представить ему идеи по повышению пенсий, зарплат и выплат

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов потребовал от подчиненных найти способ дополнительно проиндексировать или увеличить пенсии, зарплаты сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, а также социальных выплат. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Также правительству поручено представить меры по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума. Идеи должны быть готовы к 20 апреля.

Само заседание состоялось еще в середине марта. Вместе с главой государства в нем участвовали главы субъектов федерации и полпреды президента. Путин признал, что экономический кризис, начавшийся в результате реакции западных стран на действия Вооруженных сил России на Украине, привел к росту цен, что серьезно бьет по доходам людей.

При этом он отказался снимать с повестки дня цель снизить бедность и неравенство по итогам года. Одним из способом добиться таких результатов он назвал увеличение социальных выплат.

Ранее сегодня Центробанк опубликовал отчет об итогах работы за 2021 год, в котором признается неизбежность снижения ВВП в текущем году. Оценки снижения регулятор не представил, однако Всемирный банк прогнозирует, что экономика сократится на 11,2 процента.