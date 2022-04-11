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В ЦБ рассказали о неизбежном снижении ВВП России

В Центробанке посчитали, что снижение ВВП неизбежно в условиях санкционного давления

Фото: Пресс-служба Банка России / РИА Новости

Снижение ВВП России неизбежно произойдет из-за подстройки к новым условиям санкционного давления, однако экономика сможет вернуться на траекторию роста. Об этом говорится в отчете Банка России за 2021 год, передает ТАСС.

«Сложный процесс подстройки к новым условиям неизбежно вызовет снижение ВВП, но российская экономика сможет вернуться на траекторию роста, развивать производство, создавать новые рабочие места, наращивать внутренние инвестиции», — сказано в документе.

В Центробанке сочли, что ключевыми условиями для возвращения российской экономики к росту являются финансовая стабильность и снижающаяся инфляция, и Банк России сделает все для их обеспечения.

Также ЦБ заявил, что в 2022 году будет проводить политику по защите экономики России, доходов и сбережений граждан от санкций Запада и применять все необходимые инструменты для минимизации рисков.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал, что ВВП России сократится на 11,2 процента в 2022 году из-за санкций и сокращения внутреннего спроса. Как утверждают специалисты, прогноз зависит от спецоперации России на Украине и ответа мирового сообщества.

В марте американский банк Goldman Sachs и британский Barclays значительно ухудшили прогнозы по экономике России в 2022 году и следующих периодах, предсказав самый жесткий спад с начала XXI века. В Goldman Sachs ожидают снижения на десять процентов, а не на семь, как предполагали ранее. При этом в 2023 и 2024 годах эксперты не исключают некоторого восстановительного роста — в районе 2,4 и 3,4 процента.

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Варвара Кошечкина
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