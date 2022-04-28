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В Челябинском зоопарке львенок самостоятельно выберет себе имя

В Челябинском зоопарке львенок самостоятельно выберет себе имя 29 апреля

Фото: Челябинский зоопарк

В Челябинском зоопарке шестимесячный африканский львенок самостоятельно выберет себе имя. Об этом сообщает местное информационное агентство «Доступ».

Известно, что животное прибыло на Южный Урал в середине апреля из Барнаульского зоопарка. На протяжении месяца детеныш находился на карантине и проходил все обязательные ветеринарные мероприятия. На прошлой неделе он переехал в постоянный вольер.

«Маленькому хищнику понадобилось около 10 дней, чтобы адаптироваться к новым условиям проживания, так как малыш был смущен слишком бурными эмоциями в свой адрес. Однако с каждым днем он все больше осваивался и уже сейчас смело расхаживает по своему вольеру и показывается публике во всей красе», — уточнили сотрудники зоопарка.

Ранее зоопарком был объявлен конкурс на оригинальное имя для львенка, которое определяли в ходе голосования в социальных сетях. Отмечается, что третий этап пройдет 29 апреля в 13 часов дня, где львенок попробует сделать выбор самостоятельно.

В апреле в зоопарке Ростова-на-Дону появилась еще одна красная мартышка. Детеныш, которого назвали Джимми, родился в конце февраля у пары мартышек Иветты и Султана. При этом самка отказалась от малыша, в результате заботу о нем взяли на себя зоологи.

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Майя Пономаренко
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